Chega confirma António Maló de Abreu como candidato pelo círculo da emigração

O Chega confirmou António Maló de Abreu como candidato pelo círculo da emigração. O processo está fechado.Na quarta-feira, o deputado do PSD informou o secretário-geral, Hugo Soares, da intenção de deixar o partido e comunicou os motivos da decisão ao líder do grupo parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento."Sei bem que tão drástica decisão pode ser incompreendida ou mal interpretada. Sei bem que nada será como dantes. Mas é da vida - e é da minha vida, nunca abdicar dos meus valores e princípios. Nem entregar a outros decisões que só a mim me cabem, por muito fraturantes e dolorosas que sejam", referiu o deputado eleito pelo círculo Fora da Europa na atual legislatura.sabe que outros deputados e ex-deputados do PSD podem vir a integrar as listas do Chega para as eleições legislativas agendadas para 10 de março.