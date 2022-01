Chega diz que não haverá Governo de direita sem o partido

O secretário-geral do Chega, Pedro Pinto, deu este domingo como certo que não haverá um Governo de direita sem o partido, considerando que cumpriu os seus objetivos, numa reação às projeções dos resultados eleitorais avançadas pelas televisões.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.

Numa primeira reação a estas projeções, Pedro Pinto ressalvou que ainda era cedo para avaliar resultados, afirmando que seria "uma noite longa".