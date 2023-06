Chega pede que João Galamba e Eugénia Correia voltem à Comissão Parlamentar de Inquérito

O Chega pediu esta sexta-feira a prorrogação do prazo da comissão parlamentar de inquérito à TAP por mais três meses, pretendendo ainda voltar a ouvir o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e a sua chefe de gabinete, Eugénia Correia."Nós entendemos que o prazo que foi estabelecido para o encerramento não se comparece com as diligências que é preciso fazer. Decidimos submeter um pedido de prorrogação dos trabalhos. Devem ser atribuídos mais três meses à CPI", afirmou André Ventura."A probabilidade de João Galamba ter mentido a esta comissão parlamentar é elevado", acrescentou o líder do Chega."Tivemos uma chefe de gabinete a dizer que foi de sua iniciativa [chamar o SIS], depois na resposta de João Galamba disse que houve iniciativa do gabinete do primeiro-ministro, e agora o primeiro-ministro diz que não tinha falado com ninguém. Pelo menos uma pessoa mentiu aqui", admitiu André Ventura.André Ventura garantiu que estas duas propostas são para "evitar uma comissão de inquérito às secretas" e que está a "dar uma última oportunidade ao Governo".O líder do chega admitiu ainda que ainda não se sabe que informação contém o telemóvel de Frederico pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, entregue à comissão de inquérito.

Em 19 de maio, o plenário da Assembleia da República já tinha aprovado a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito à TAP por 60 dias para conseguir "realizar todas as audições requeridas e acordadas".

A data inicial prevista para a conclusão dos trabalhos era 23 de maio, mas com esta prorrogação aprovada estende-se agora até ao final de julho, estando a votação do relatório final prevista para 13 de julho.

Quando questionado sobre a sondagem divulgada peloAndré Ventura refere que o partido Chega continua com uma "ampla maioria"."O PSD não sobe nas sondagens que é algo incrível. Os portugueses estarão a fazer o seu juízo", termina o líder do Chega.