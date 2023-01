Chega quer ouvir Carlos Moedas sobre ajuste direto do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude

O Chega anunciou esta quarta-feira que quer ouvir em Comissão Parlamentar o Presidente da Câmara de Lisboa e o Coordenador do projeto da Jornada Mundial da Juventude a respeito das despesas que o evento vai acarretar e do ajuste direto para o altar-palco em que o Papa Francisco vai discursar.Em comunicado, o partido dá conta que não existe até à data "qualquer orçamento dos gastos" com a Jornada Mundial da Juventude, "havendo apenas estimativas"."A autarquia de Lisboa, prevê gastar 30 milhões de euros, Loures 10 milhões de euros, e "o Governo estima gastar 36,5 milhões de euros na organização da Jornada Mundial da Juventude", mas de acordo com o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, "estas contas não incluem ainda custos com segurança, mobilidade, saúde, entre outras", refere ainda.Esta quarta-feira foi avançado que o palco-altar vai custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa,O vice-presidente da autarquia afirmou que a utilização do altar-palco "não se esgota no evento", prevendo-se que a sua construção tenha retorno após a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), devido ao interesse de promotores de eventos.