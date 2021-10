PEV defende que dissolução do Parlamento é "desnecessária"

O PEV foi recebido este sábado pelo Presidente da República.Em declarações aos jornalistas, o deputado José Luís Ferreira sublinhou que o chumbo do Orçamento do Estado (OE) para 2022 não obrigava necessariamente à dissolução do parlamento e realização de eleições."Consideramos desnecessária a dissolução do parlamento e convocação de eleições, no entanto respeitamos a decisão do Presidente da República", afirmou.O líder do PEV acrescentou que existem condições para que as eleições se realizem por volta de 16 de janeiro.