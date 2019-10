Chuva de 'memes' inunda Internet em noite de eleições

Na noite eleitoral, enquanto a esquerda fazia a festa, a direita roubava as atenções nas redes sociais.

O CDS foi o grande derrotado. Assunção Cristas assumiu a responsabilidade e anunciou a saída da presidência do partido.





Pela Internet fora já se comenta aquela que já foi considerada a noite eleitoral mais curta da história do partido. Há quem compare Cristas ao treinador Abel Ferreira quando disse "Vou embora!", após a derrota do Braga frente ao Sporting. Fala-se do arroz de atum que a candidata cozinhou no Programa da Cristina, na SIC e até se fazem 'memes' com o senhor dos apanhados da TVI.

Catarina Martins foi premiada pelos resultados nas legislativas e pelas caricaturas nas redes sociais. A presidente do Bloco de Esquerda surge numa versão ‘legalize’ e pronta a negociar com o PS de António Costa, que obteve várias montagens em alusão ao episódio vivido no final da campanha.



O partido recém criado Chega foi uma das surpresas da noite ao tornar-se a sétima força política nacional, mas não escapou ao humor dos eleitores.











O CDS é tão religioso que decidiu reduzir o número de deputados eleitos para um terço. — Diogo Faro (@SensIdiota) October 6, 2019