CNE diz não ter recebido queixas de boicotes ou registo de incidentes significativos durante votações para legislativas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) indica não ter recebido qualquer queixa relativamente a boicotes durante as votações para as legislativas deste domingo, nem registo de incidentes significativos.Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, disse que até cerca das 18h15 não foi recebido qualquer queixa relativa a um boicote eleitoral.O responsável lembrou que coisa diferente de encerrar urnas e impedir as pessoas de votar são eventuais incentivos a "uma abstenção massificada", mas em relação a isso a CNE só conseguirá apurar conclusões com os resultados eleitorais.Populares de Morgade que se opõem à exploração de uma mina de lítio a céu aberto nessa freguesia de Montalegre repetiram hoje um "voto de protesto" e ameaçam recusar-se a votar. De manhã verificou-se, inclusive, uma tentativa de boicote em três mesas de voto das aldeias de Morgade, Cortiço e Arcos, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.Também a população de Cortiço, em Montalegre, se associaram ao protesto contra a mina de lítio a céu aberto prevista para as proximidades desta aldeia, onde depois de uma tentativa de boicote se fez um apelo à abstenção nas legislativas.O porta-voz da CNE disse ter conhecimento destas situações pela comunicação social, repetindo que a CNE não recebeu qualquer queixa relativa a boicotes que impedissem eleitores de votar.