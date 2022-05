Jorge Moreira da Silva já assumiu a derrota frente a Montenegro

Ao que o CM apurou, o novo presidente do Partido Social Democrata é Luís Montenegro. Com quase 20 mil votos apurados, Montenegro está na frente da corrida com uns confortáveis 73.5% dos votos. Tudo indica que conseguirá mais votos do que Rui Rio em 2020 (18852).



A candidatura de Jorge Moreira da Silva reconheceu a derrota, através do coordenador de campanha Miguel Goulão: "É uma pena não termos ganho já."





Nos distritos do Porto, Bragança, Setúbal, Guarda, Faro, Lisboa Área Oeste, Aveiro e Madeira, Luís Montenegro foi o grande vencedor da noite.O social-democrata já tinha admitido aos jornalistas esta tarde que a "expectativa só pode ser boa" e que estava confiante de um resultado positivo.Luís Montenegro afirmou esta sexta-feira à noite que se tinha candidatado à liderança do PSD "para ser primeiro-ministro", porque o projeto social-democrata é o que dá mais condições de vida às pessoas, mais oportunidades e mais justiça.

"Acreditem, eu estou aqui para ser primeiro-ministro, mas não estou aqui para ser primeiro-ministro por um gozo especial que tenha. Estou aqui para ser primeiro-ministro porque o projeto da social-democracia e o projeto do PSD é aquele que dá mais condições de vida às pessoas, mais bem-estar às pessoas, mais oportunidades e, sobretudo, mais justiça", afirmou Luís Montenegro, em Vila Real.

"Eu não venho para tratar de assuntos internos do PSD, eu não venho para reorganizar e restruturar o PSD. Também venho para isso, mas eu não venho essencialmente para isso e também não venho para dois anos. Eu venho para ser candidato nas próximas eleições legislativas de 2026. E venho para disputar essas eleições e para ganhar", sublinhou.