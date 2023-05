Conselho de Ministros aprova decreto-lei para a criação de quadros permanentes de praças do Exército e da Força Aérea

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que cria os quadros permanentes da categoria de praças do Exército e da Força Aérea, uma reinvindicação antiga das associações de militares e das próprias chefias das Forças Armadas, a braços com problemas graves de efetivo.

"A criação destes quadros fundamenta-se em razões de natureza funcional e organizacional, procurando-se satisfazer as necessidades de efetivos militares para as Forças Armadas e conferir maior estabilidade em termos de recursos humanos, potenciando uma gestão mais flexível e uma visão mais planeada e integrada dos efetivos de militares disponíveis", refere o comunicado do Conselho de Ministros.