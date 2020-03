O primeiro-ministro, António Costa, classificou esta quinta-feira o discurso do ministro das finanças holandês, Wopke Hoekstra, de "repugnante" após reunião por videoconferência do Conselho Europeu.Wopke Hoekstra acusou Espanha de não ter margem orçamental para lidar com a pandemia de Covid-19. Costa afirma que estas declarações"É boa altura de compreenderem todos de que não foi Espanha que criou o vírus, nem foi Espanha que importou o vírus, o vírus infelizmente atingiu-nos a todos por igual", afirmou Costa acrescentando que é preciso os diferente estados respeitarem-se uns aos outros."Se não compreendermos que prante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia", atirou ainda.Costa afirmou ainda que "se algum país da UE acha que resolve o problema do vírus deixando-o à solta nos outros países, está muito enganado", concluindo que o "vírus não conhece fronteiras".O primeiro-ministro português concluiu o discurso afirmando que é "insuportável" trabalhar com pessoas como Wopke Hoekstra.