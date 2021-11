A criminalização do enriquecimento injustificado dos políticos e altos cargos públicos com pena de prisão de um até cinco anos foi aprovada esta sexta-feira por unanimidade, em votação final global, no Parlamento. Neste momento, a pena vai até três anos. Para entrar em vigor já na próxima legislatura terá de passar pelo crivo do Tribunal Constitucional, que já vetou dois projetos semelhantes.