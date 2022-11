O primeiro-ministro português chegou este domingo a Sharm el-Sheikh, no Egito, onde esta terça-feira discursa ante os líderes de quase 200 países presentes na COP27, a 27ª Cimeira do Clima da ONU. Na alocução, António Costa deverá reafirmar o que frisou na sexta-feira na cimeira luso-espanhola, realizada em Viana do Castelo, isto é, o compromisso com os Acordos de Paris para o clima e a "firme intenção de Portugal em manter políticas ambiciosas com vista à neutralidade carbónica em 2050".









