António Costa reitera: "Tenho confiança em todos os membros do Governo"

16:39 | 24/05 Paula Santos, deputada do PCP, começa a falar na Assembleia e é a primeira que não começa o discurso por questionar as várias polémicas do Governo.



A deputada defende os trabalhadores, nomeadamente os professores, e questiona o crescimento da economia, que não tem efeito nos portugueses. "Porque razão não aumentam os salários?", questiona.



António Costa responde e aponta aos números do desemprego. "Estamos com emprego em máximos históricos", diz o primeiro-ministro, que defende que o Governo vai prosseguir a "trajetória de crescimento".

16:19 | 24/05 Costa reitera: "Tenho confiança em todos os membros do Governo" Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, começa a falar e questiona se António Costa mantém confiança em Galamba.



"Tenho confiança em todos os membros do Governo", responde o primeiro-ministro.



"Ao longo das ultimas semanas tivemos um conjunto de versões desencontradas, a mesma pessoa contou versões diferentes. É importante esclarecer. Quantos ministros e secretários de estado foram informados da intervenção do SIS?", pergunta o líder dos liberais.



António Costa não responde diretamente à pergunta.



Rui Rocha volta a questionar o líder do Governo sobre a atuação do SIS. "Parece que a história não foi contada com rigor", acusa o deputado da IL.



Na resposta, o líder do Governo desvaloriza os acontecimentos. "Episódios para animar uma novela", afirma.



"Se amanhã acontecer novamente o mesmo. O SIS deveria atuar da mesma forma?", insiste Rui Rocha.



"Talvez não tenha sido claro. O SIS agiu corretamente na noite 26 de abril, voltaria a agir corretamente hoje e voltaria a agir corretamente amanhã", responde Costa.



Rui Rocha abandona o tema da atuação do SIS para questionar sobre as polémicas em torno da TAP, nomeadamente a reunião entre a CEO da companhia aérea e o PS.



"A mim não me cabe a fiscalização dos gupos parlamentares. Vi muitas vezes reuniões preparatórias", Costa desvaloriza a reunião com a CEO da TAP.



Rui Rocha quer saber se os portugueses terão de pagar à CEO da TAP a indemnização de despedimento.



António Costa ri-se e diz que a oposição mudou rapidamente de opinião sobre Christine Ourmières-Widene, que era criticada devido à indemnização a Alexandra Reis, e agora "está em processo de ser beatificada".



O líder da Iniciativa Liberal encerra o tempo de perguntas a questionar o funcionamento do SNS.



António Costa responde e garante que "Graças ao SNS há um centro de saúde".



O primeiro-ministro elogia e defende os responsáveis dos serviços de segurança e faz um pedido à oposição: "Cumpram a vossa missão de fiscalizar o Governo."

15:59 | 24/05 Costa: "Nunca informei o Presidente da República sobre a intervenção do SIS" André Ventura toma a palavra para recordar a atuação do SIS e as incongruências das declarações dos membros do Governo.



"A manutenção de Galamba é uma afronta à Justiça", diz o líder do Chega.



Além da polémica em torno da atuação do SIS, André Ventura menciona a 'Operação Tutti-Frutti' para questionar se Costa mantém confiança nos ministros.



O líder do Governo garante que mantém confiança nos ministros e acusa Costa de querer o "despedimento de todos os ministros", o que, segundo o primeiro-ministro, "muito honra" o Governo.



O líder do Chega volta ao tema da atuação do SIS, na noite em que foi "roubado" o computador do ministério das Infraestruturas, e questiona se o primeiro-ministro "acha normal" que o SIS ligue a meio da noite.



"Todos os dias me levanto, todos os dias me deito com a minha consciência tranquila", afirma António Costa.



André Ventura volta a insistir no tema e pergunta: "Informou o Presidente da República da atuação do SIS?"



"Se eu disse de alguma forma que tinha informado o Presidente da República para corrigir imediatamente. Nunca informei o Presidente da República sobre a intervenção do SIS", responde António Costa.



O líder do Governo afirma também que não comenta conversas que tem com o Governo com outras pessoas. O primeiro-ministro defende o alerta dado pela chefe de gabinete às autoridades, uma vez que se tratavam de documentos classificados.



André Ventura pede a António Costa que se deixe de "tretas" e responda sobre as polémica que dizem respeito ao Governo. O primeiro-ministro é curto na resposta: "Não tenho nada a acrescentar".



André Ventura critica silêncio de Costa: "Isto envergonha a democracia".

15:33 | 24/05 Costa desafia PSD a apresentar moção de censura ao Governo Toma a palavra Miranda Sarmento, deputado do PSD, que critica a atuação do PS neste mandato.



"A vossa maioria absoluta mostra que são donos disto tudo", diz o deputado do PSD.



António Costa responde e diz que o País e o Governo funcionam normalmente. O deputado do PSD volta a insistir na polémica do SIS e questiona quem é que está a mentir.



"As imagens estão gravadas, é fácil de saber. Não tive, nem tinha de ter informação da atuação do SIS", responde António Costa.



O líder do Governo vai sendo interrompido por "burburinhos" dos deputados.



Miranda Sarmento pede a António Costa que esclareça se pode falar na comissão parlamentar de inquérito à TAP. O líder do Governo responde: "O primeiro-ministro não tem de estar disponível. O primeiro-ministro tem o dever de fazer tudo o que a AR pedir".



António Costa insiste que se verificou um roubo do computador.



Miranda Sarmento esclarece que "se houve roubo o SIS não podia atuar".



"Se não estiver de acordo apresenta uma moção de censura para me derrubar", desafia António Costa.





Joaquim Miranda Sarmento recorda casos do Governo para acusar o PS de não ter "autoridade" para liderar o país.



"Contribui para o crescimento dos extremismos. Quando é que se vai deixar de esconder atrás dos ministros", questiona Miranda Sarmento.



Além de falar do caso do SIS, o deputado do PSD recorda o caso "Tutti-Frutti" e lembra que os sociais-democratas já se manifestaram em relação ao caso, que também os envolve. Ainda assim, Miranda Sarmento lembra que Medina já estava "debilitado" e pede comentários de Costa ao caso.



Dois ministros do Governo estão envolvidos no caso, Fernando Medina e Duarte Cordeiro, que já negaram o caso.



"A primeira forma de combatermos o populismo é não imitarmos o populismo. Uma forma de não o imitarmos é não nos substituirmos às instituições", responde o primeiro-ministro.



António Costa aproveita a acusação de "populismo" para colar o PSD ao Chega.



Miranda Sarmento questiona o verdadeiro impacto do crescimento da economia na vida dos portugueses. "As pessoas não vivem de previsões", lembra.



"Desde 2015, os senhores anunciam 'para o ano é que é'", responde António Costa. A bancada do PS responde com um coro de risos.



O primeiro-ministro defende que nem a pandemia afetou o crescimento português e recorda palavras do PSD que acusaram o PS de aproveitamento político no aumento das pensões.



"Os pensionistas não são a nossa base eleitoral. São portugueses", adita Costa.





O primeiro-ministro volta a lembrar o crescimento económico do país já é sentido pelos portugueses. Costa recorda que a grande diferença entre os dois programas era o investimento nas famílias que o PS fazia e a "borla fiscal para as empresas" pretendida pelo PSD.

15:19 | 24/05 Catarina Martins: "O ministro João Galamba é tóxico" Catarina Martins começa por questionar a base legal da atuação do SIS.



António Costa fala pela primeira vez no parlamento, esta quarta-feira. O primeiro-ministro aproveita para elogiar a presença de Catarina Martins, que está de saída da liderança do Bloco de Esquerda.



"Não vejo qualquer tipo de ilegalidade na atuação do SIS", diz Costa. Devemos respeitar as instituições. A entidade que regula este serviço é designada pela Assembleia da República."



António Costa recorda as várias entrevistas de Frederico Pinheiro, em três dias diferentes, onde disse que entregou "voluntariamente" o computador ao SIS, para defender a atuação do SIS.



"Nós achamos que o SIS pode fazer um telefonema? O SIS atuou à margem da lei. É uma questão de estado de direito", afirma Catarina Martins.



"Com que base legal é que o SIS atuou naquela noite?", repete a ainda líder bloquista.



António Costa lembra que foi dado um alerta para o roubo de um computador e volta a afirmar que nenhum membro do Governo foi informado.



"O ministro João Galamba é tóxico. A atuação do SIS é um problema grave. É inadmissível. A TAP perde valor a cada dia que passa. O BE é contra a privatização da TAP", termina Catarina Martins.

15:17 | 24/05 Presidente da Assembleia abre a reunião com saudações Augusto Santos Silva sauda Inês Sousa Real pela recondução como líder do PAN.



O Presidente da Assembleia da República dirige-se também ao Presidente da Argélia, que assiste à sessão no parlamento.

