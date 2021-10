Preocupado com um eventual chumbo do Orçamento do Estado (OE) para 2022, depois das ameaças de BE e PCP e dos alertas do Presidente da República, o primeiro-ministro, António Costa, tentou seduzir os ex-parceiros da geringonça anunciando que a Agenda para o Trabalho Digno e o novo estatuto do SNS vão ser aprovados no Conselho de Ministros da próxima semana.