Vacinação contra a Covid-19 dos 12 aos 17 anos a partir de 14 de agosto

Cerca de 570 mil crianças e jovens, entre os 12 e os 17 anos, vão começar a ser vacinados em agosto. António Costa revelou esta quarta-feira que o processo deverá arrancar a 14 de agosto, prolongando-se até 19 de setembro, “a tempo do início do próximo ano letivo”. O objetivo é evitar novas perturbações no normal funcionamento das aulas presenciais.O primeiro-ministro definiu a vacinação como uma das cinco prioridades da governação. “É tempo de alargar a nossa ambição e de garantir também a proteção de crianças e jovens”, afirmou. Para que esse passo se dê é esperada apenas a decisão da Direção-Geral da Saúde.