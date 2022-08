Costa tem mais casas mas não é o que tem mais dinheiro: Os rendimentos dos membros do Governo

António Costa e Silva, ministro da Economia, foi o governante que mais dinheiro ganhou no ano passado, com um rendimento bruto de 384 936,96 euros. É seguido por Fernando Medina, ministro das Finanças, que em 2021 ganhou 127 089,88 euros, e por Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares como 121 800 euros.As decrarações de rendimentos e património dos membros do Governo, consultadas pelo JN, revelam que, apesar de não ser o que mais dinheiro ganhou ou o que mais dinheiro tinha em contas à ordem, António Costa está na lista dos que mais casas tem: para já são cinco, incluindo duas que herdou em Goa e em Lagoa, no Algarve, sendo que vai adquirir a sexta. Só fica atrás da ministra da Justiça.Costa e Silva é também o ministro que mais dinheiro tem em contas a prazo, em carteiras de títulos e aplicações financeiras, com um total de 291 490,3 euros. Segue-se a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, com 133 132,44 euros e, em terceiro lugar, António Costa, com 122 361,44 euros.Também nas contas à ordem Costa e Silva surge no primeiro lugar, com quase um milhão de euros guardados no banco. Costa surge a meio da tabela com 36 545 euros no banco.