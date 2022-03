O novo Governo vai ter 17 ministros e 38 secretários de Estado e já se conhecem os nomes de todos os ministros que deverão integrar o novo Governo.António Costa vai entregar esta quarta-feira a Marcelo Rebelo de Sousa a lista completa com todos os nomes dos ministros, que apresenta dez novidades e sete nomes já conhecidos dos portugueses no governo socialista.Mariana Vieira da Silva, João Gomes Cravinho, Ana Mendes Godinho, Marta Temido, Pedro Nuno Santos, Ana Abrunhosa e Maria do Céu Antunes são os nomes que se mantêm do anterior Executivo.

Helena Carreiras, José Luís Carneiro, Catarina Sarmento e Castro, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, António Costa e Silva, André Moz Caldas, Elvira Fortunato, João Costa e Duarte Cordeiro são as novas caras do renovado Executivo.

Ministério da Presidência – Mariana Vieira da Silva

Ministério dos Negócios Estrangeiros – João Gomes Cravinho

Ministério da Defesa Nacional – Helena Carreiras

Ministério da Administração Interna – José Luís Carneiro

Ministério da Justiça – Catarina Sarmento e Castro

Ministério das Finanças – Fernando Medina

Ministra Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Ana Catarina Mendes

Ministério da Economia e do Mar – António Costa e Silva

Ministério da Cultura – André Moz Caldas

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Elvira Fortunato

Ministério da Educação – João Costa

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – Ana Mendes Godinho

Ministério da Saúde – Marta Temido

Ministério do Ambiente e Ação Climática – Duarte Cordeiro

Ministério das Infraestruturas e Habitação – Pedro Nuno Santos

Ministério da Coesão Territorial – Ana Abrunhosa

Ministério da Agricultura e da Alimentação – Maria do Céu Antunes