Veja a lista completa dos 17 ministérios e 38 secretarias de Estado

O novo Governo terá 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes do que no Executivo anterior.



António Costa informa que decidiu avançar igualmente com a concentração de ministérios num só espaço físico.





O primeiro-ministro decidiu ainda criar na orgânica do XXIII Governo Constitucional o cargo de ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, e extinguiu o Ministério do Mar que passa para a dependência do ministro da Economia.

Estas mudanças constam do comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro sobre a orgânica do XXIII Governo Constitucional, que já foi apresentada na terça-feira pelo primeiro-ministro ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o comunicado, o futuro ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares terá dois secretários de Estado: Igualdade e Migrações, Juventude e do Desporto.



Veja a lista completa de ministérios:



- Ministério da Presidência;

- Ministério dos Negócios Estrangeiros

- Ministério da Defesa Nacional

- Ministério da Administração Interna

- Ministério da Justiça

- Ministério das Finanças

- Ministério Adjunto dos Assuntos Parlamentares

- Ministério da Economia

- Ministério da Cultura

- Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

- Ministério da Educação

- Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

- Ministério da Saúde

- Ministério do Ambiente e da Ação Climática

- Ministério das Infraestruturas e Habitação

- Ministério da Coesão Territorial

- Ministério da Agricultura e da Alimentação



Veja a lista completa de secretários de Estado

-SE da Digitalização e da Modernização Administrativa

- SE dos Assuntos Europeus

- SE da Presidência do Conselho de Ministros

- SE da Administração Pública

- SE Negócios Estrangeiros e Cooperação

- SE das Comunidades Portuguesas

- SE da Internacionalização

- SE da Defesa Nacional

- SE da Administração Interna

- SE da Proteção Civil

- SE Adjunto e da Justiça

- SE da Justiça

- SE do Orçamento

- SE dos Assuntos Fiscais

- SE do Tesouro

- SE da Igualdade e Migrações

- SE da Juventude e do Desporto

- SE da Economia

- SE do Turismo, Comércio e Serviços

- SE do Mar

- SE da Cultura

- SE de Ensino Superior

- SE da Educação

- SE do Trabalho

- SE da Segurança Social

- SE da Inclusão e da Ação Social