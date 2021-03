António Costa vacinado com AstraZeneca diz estar "tranquilo" e pede "calma" aos portugueses

António Costa esteve esta terça-feira em conferência de imprensa no Porto e abordou a questão no centro de todas as preocupações: a vacina da AstraZeneca.Questionado sobre a suspensão do uso da vacina da Astrazeneca, disse: "Estas suspensões são meramente provisórias. A AEM vai pronunciar-se até ao fim da semana. Toda a vidência científica mostra que esta vacina é segura e que é uma vacina efetiva.Digo isto com a tranquilidade de eu próprio estar a ser vacinado com a vacina da AstraZeneca, de já ter tomado a minha primeira dose".Explicando que a segunda dose deverá ser-lhe administrada " em maio", António Costa disse esperar "que tudo se esclareça".Deixou uma mensagem aos que, como ele, tomaram a vacina da AstraZeneca, para que se "mantenham tranquilos e confiantes" e, aos que aguardam a vacinação, pediu que mantivesse a "calma"."Todos os dados científicos confirmam a qualidade da vacina, a sua segurança e a sua efetividade", reforçou.