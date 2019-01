Luís Filipe Menezes diz que apoia Rio pelo menos até setembro

Antigo autarca de Gaia é o único ex-presidente do partido que está na reunião.

Por Diana Ramos | 20:33

Luís Filipe Menezes, ex-presidente do PSD, tomou da palavra no conselho nacional para garantir que apoiará Rui Rio até setembro. Menezes foi o único antigo presidente social-democrata a marcar presença na reunião, criticando o facto de todos os anteriores líderes terem estado ausentes.

"Contará com o meu apoio até à vitória em setembro", afirmou o também antigo autarca de Gaia na última frase da intervenção. Pelo meio, Menezes recordou várias vezes as picardias e guerras que teve com Rio, destacou que ambos têm maneiras de estar e de fazer política diferente, mas acabou por afirmar ser natural que a liderança de Rio fosse contestada nesta altura. "Nunca é tarde para colocar em causa uma liderança. Em democracia nunca é tarde."

Ainda assim, Menezes acabou por dizer que a discussão em torno do PSD não deve ser se o partido está mais à esquerda ou à direta, mas que os sociais-democratas devem ser, tal como no passado, a força agregadora de várias tendências. "Agarremo-nos aos valores de sempre, defendendo os mais necessitados em termos sociais, mas sendo arrojados e abertos no apoio à economia."

Menezes deixou também uma crítica direta a Marcelo Rebelo de Sousa: "Eu não quero um presidente que só faça selfies." A ‘mordidela’ no atual Chefe de estado serviu para Menezes defender que Rio deve empenhar-se na defesa da reforma do Estado, da Justiça e do sistema político, pedindo uma alteração do atual modelo semi-presidencialista.