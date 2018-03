António Costa desafia deputados a limpar florestas

PM e Presidente vão participar em ação nos dias 24 e 25 de março. Anunciados reforços de Sapadores e GNR.

O debate quinzenal com o governo que decorre esta quinta-feira na Assembleia da República começou com um apelo pouco habitual de António Costa.

O primeiro-ministro lembrou que o Governo vai estar "numa grande ação de limpeza da floresta nos próximos dias 24 e 25 de março" e sublinhou que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como o Presidente do Parlamento vão participar.

Um convite que é extensível aos deputados: "Deixo aqui o desafio a todas as bancadas a juntarem-se a nós para fazer de março o grande mês da limpeza da floresta", disse António Costa.



600 GNR mobilizados para combate a fogos



Num tom mais formal, o primeiro ministro anunciou medidas sobre o combate aos fogos, como o concurso aberto para recrutar 500 sapadores florestais ou a mobilização de 600 militares da GNR para ajudar na prevenção e combate a fogos. O polémico sistema de comunicações SIRESP também será reforçado.



De acordo com o primeiro-ministro no próximo verão, no terreno, estarão "mais 600 elementos da GNR, 79 EIP's [Equipas de Intervenção Permanente], aos quais se juntam 200 novos guardas florestais, assim como os efetivos das Forças Armadas necessários para reforçar o dispositivo".