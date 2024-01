Definidos todos os cabeças de lista do PS para as eleições legislativas

A presidente do Departamento das Mulheres Socialistas, Elza Pais, vai encabeçar a lista de candidatos a deputados do PS em Viseu, e os secretários de Estado Isabel Ferreira e Nuno Fazenda, respetivamente, em Bragança e Castelo Branco.



De acordo com fonte oficial do PS, confirma-se também que o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, será o "número um" dos socialistas pela Madeira nas próximas eleições legislativas.





- Francisco César- Pedro Nuno Santos- Nélson Brito- José Luís Carneiro- Isabel Ferreira- Nuno Fazanda- Ana Abrunhosa- Luís Dias- Jamila Madeira- Ana Mendes Godinho- Eurico Brilhante Dias- Mariana Vieira da Silva- Paulo Cafôfo- Ricardo Pinheiro- Francisco Assis- Alexandra Leitão- Ana Catarina Mendes- Marina Gonçalves- Fátima Correia Pinto- Elza Pais- Paulo Pisco- Augusto Santos Silva.As listas de candidatos a deputados do PS são esta noite votadas em reunião da Comissão Política Nacional, que começou com cerca de uma hora de atraso. Antes, a partir do fim da tarde, a direção liderada por Pedro Nuno Santos esteve reunida para resolver problemas de última hora, designadamente questões relacionadas com a constituição de listas em distritos como Braga e Coimbra.