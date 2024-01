José Luís Carneiro cabeça de lista por Braga e Galamba ignorado

Não foi pacífica a reunião desta terça-feira à noite da Comissão Política do Partido Socialista (PS). Especialmente quando algumas distritais do partido foram confrontadas com nomes para cabeças de lista às 23h00 de segunda-feira, como foi o caso de Vila Real, que teve um desfecho inesperado.



O ‘problema’ José Luís Carneiro (principal opositor de Pedro Nuno Santos nas eleições para secretário-geral) ficou resolvido a meio da tarde, quando o ministro da Administração Interna aceitou ser cabeça de lista por Braga e conseguiu colocar alguns dos seus apoiantes em lugares elegíveis (casos do deputado João Azevedo em lugar elegível em Viseu, ou de Agostinho Santa em Vila Real).









