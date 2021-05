Demite-se o editor de política da Lusa após ser publicada referência racista em peça

O mesmo jornalista que costuma publicar as notícias do CH na Lusa, hoje colocou a palavra Preta a seguir ao nome de uma deputada pic.twitter.com/BWWoGJ329P — João M Fernandes (@jmmfernandes) May 13, 2021

Parece que o jornalista da @Lusa_noticias que identificou uma deputada como preta numa peça, tem o azar de seguir o partido de extrema-direita. Que coincidência, não é? pic.twitter.com/GIv8y1XZmM — RMS (@ricardomsantos) May 13, 2021

A publicação de uma peça da Lusa com uma referência racista contra a deputada do PS Romualda Fernandes já levou à demissão do editor de Política da agência e à abertura de um processo contra o jornalista que escreveu o artigo, avança o Público.A utilização da expressão "preta" à frente do nome de Romualda Fernandes teve repercussões imediatas dentro da estrutura na redação de política da Lusa. José Pedro Santos, editor de Política, pediu a demissão e Hugo Godinho, o jornalista em causa, foi alvo de um "processo de averiguações".O Partido Socialista diz que os "comportamentos racistas não podem ficar impunes" e exigiu um pedido de desculpas à deputada visada, tanto pela Lusa como pelos meios de comunicação social que publicaram o take - entre eles estava o Observador e o Expresso.Durante as últimas horas uma chuva de críticas inundou as redes sociais que não perdoaram o 'erro' por parte da agência de notícias.