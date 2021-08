"Depois da bonança vem a tempestade", avisa Ricardo Gonçalves no congresso do PS

O ex-deputado socialista Ricardo Gonçalves advertiu este sábado que a seguir à bonança vem sempre a tempestade, numa alusão à atual situação interna do PS, e criticou António Costa por governar sem reformar o país.

Estes avisos e críticas à atual direção dos socialistas e ao Governo foram feitas por Ricardo Gonçalves já na reta final do primeiro dia do 23ª Congresso Nacional do PS, com a sala praticamente vazia.

Ricardo Gonçalves, da Federação de Braga, que apoiou a anterior liderança de António José Seguro e que é próximo de Francisco Assis, falou de um congresso que está a ser marcado por "muita paz", em que são apontados quatro potenciais candidatos à sucessão de António Costa: Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva.

"Nos congressos do PS, a seguir à bonança costuma vir a tempestade, com a substituição dos líderes", disse, antes de fazer uma graça ao referir-se a uma possível pré-reforma do atual secretário-geral do partido.

"António Costa não deixa outros substituírem-no porque sabe que com as reformas antecipadas perde-se muito dinheiro", disse.

Mais a sério, o ex-deputado do PS criticou António Costa por governar "mas não reformar o país" e por ter feito lobotomia com Portugal, dividindo entre esquerda e direita.

O Governo "tem de arranjar maneira de se entender com o PSD. Esta divisão do país que faz com que os extremos políticos sejam uns fanfarrões", sustentou Ricardo Gonçalves, que também advertiu que sem reformas o dinheiro dos fundos europeus vai perder-se "uma vez mais".

Apesar de ter sido criticado, António Costa sorriu e até bateu algumas palmas no fim do discurso do ex-dirigente socialista da Federação de Braga.