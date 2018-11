Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputada apanhada a assinar por Silvano

Emília Cerqueira diz que entrou no computador do deputado só para consultar documentos.

A deputada do PSD, Emília Cerqueira, confessou esta sexta-feira que assinou "inadvertidamente" as presenças do amigo José Silvano nos plenários da Assembleia da República de 18 e 24 de outubro, como mostram as imagens da AR TV a que o CM teve acesso. Nesses dias, a parlamentar surge no lugar que pertence ao deputado do PSD José Silvano.



Mas Emília justifica-se: "Não é a primeira vez que entro na conta de Silvano para consultar documentos de trabalho, não sabia era que estava a assinar a presença dele." E fez questão de sublinhar que o colega de bancada "desconhecia que tinha entrado na sua conta".



A deputada só "decidiu confessar a culpa depois de ter ouvido as declarações de Silvano, no dia anterior", pedindo uma investigação do caso.



Irritada com o "circo mediático", a deputada laranja assumiu a "inexperiência na política", e atirou: "A troca de passwords é prática corrente e, agora, toda a gente se preocupa – desculpem mas eu sou do Alto Minho – como um bando de virgens ofendidas, numa terra onde não há virgens."



Emília Cerqueira acusou ainda os militantes do PSD que, com esta história, "querem atacar a direção de Rui Rio".



PERFIL

Maria Emília e Sousa Cerqueira é deputada do PSD eleita pelo círculo de Viana do Castelo e integra, desde a eleição de Rui Rio para presidente social-democrata, o Conselho de Jurisdição Nacional do partido.



No campo político, exerce cumulativamente o cargo de deputada na Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez. Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, desde 1999 que está inscrita na Ordem dos Advogados, a cuja delegação de Arcos de Valdevez já presidiu. A advogada e deputada Emília Cerqueira tem 47 anos de idade. Nasceu a 14 de março de 1971.