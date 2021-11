O Parlamento aprovou esta sexta-feira, em votação final global, as novas regras do regime de teletrabalho, com os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD. Já o PCP, PEV, Iniciativa Liberal, CDS-PP e Chega votaram contra.O texto final reúne propostas de vários partidos, as quais já tinham sido aprovadas no âmbito do grupo de trabalho criado para o efeito na última terça e quarta-feira e ratificadas pela Comissão do Trabalho e Segurança Social na quinta-feira.