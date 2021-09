O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, foi diretor do Correio da Manhã por um dia, a 13 de outubro de 2006. Veja e descarregue aqui a edição especial.Veja a edição 10 mil do Correio da Manhã dirigida por Jorge SampaioMetade da edição do jornal desse dia foi dedicada à tuberculose, uma causa que Jorge Sampaio abraçava enquanto enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU).