Diogo Lacerda Machado é o último arguido interrogado esta tarde pelo juiz de instrução criminal

Diogo Lacerda Machado será o último arguido a ser interrogado pelo juiz de instrução criminal, esta quinta-feira, no âmbito da investigação a negócios do lítio e do hidrogénio verde que conduziu à demissão do primeiro-ministro. Segundo o Ministério Público, o advogado e consultor terá usado a amizade com António Costa para influenciar decisões do Governo e de outras entidades relativamente a projetos da sociedade Start Campus.Durante a manhã desta quinta-feira, estão a ser reproduzidas escutas telefónicas que não foram transcritas para o processo. O interrogatório do primeiro detido, Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, começa esta tarde.A investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde levaram na terça-feira ao pedido de demissão de António Costa, após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiç a.