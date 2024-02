Dois jovens militantes do PSD desmaiaram em palco durante um discurso de Luís Montenegro, no cineteatro Charlot, em Setúbal, esta quarta-feira, avança a CNN Portugal. O líder do PSD interrompeu de imediato o discurso.



Passavam 30 minutos do início do discurso de Luís Montenegro quando desmaiou o primeiro jovem, que começou a tremer e teve de ser amparado por outros militantes. Cinco minutos depois de Montenegro ter retomado o discurso, outro jovem desmaiou em palco.





Ambos os jovens recuperaram rapidamente.