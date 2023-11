A Assembleia da República elegeu esta quarta-feira Dora Lucas Neto, indicada pelo PS, como a nova juíza do Tribunal Constitucional (TC). A magistrada alcançou os dois terços de votos necessários e nenhum deputado levantou obstáculos a esta escolha, apesar de o Chega e a Iniciativa Liberal questionarem o momento da decisão, em plena crise política.Lucas Neto era juíza-conselheira do Supremo Tribunal Administrativo e vai substituir Maria da Assunção Raimundo, que saiu do cargo em junho.