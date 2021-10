"É o momento certo para unir o partido em torno da minha liderança", diz Francisco Rodrigues dos Santos

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou que se vai recandidatar e pedir a marcação de um Congresso Nacional."Por sentir que cumpri o meu dever e que ninguém, nas mesmas condições, seria capaz de fazer melhor, é minha obrigação colocar-me à disposição dos militantes do meu partido para continuar a liderar o CDS-Partido Popular", comunicou."Não queremos olhar para trás, o futuro faz-se de novas ideias, protagonistas que refresquem a direita, com propósito de servir Portugal. (...) É o momento certo para preparar eleições legislativas, unir o partido em torno da minha liderança", disse.Francisco Rodrigues dos Santos puxou para si alguns dos méritos pelos resultados o partido nas eleições autárquicas do passado domingo. "A percentagem de votos do CDS aproxima-nos da terceira força política do país, a estratégia política resultou, foi aposta pessoal minha e da minha direção. Tivesse seguido a opção de outros e o CDS não governaria nem Lisboa nem Coimbra", afirmou."Virar o país à direita é um objetivo que está ao nosso alcance. É hora para voltar às ruas, fazer das ruas de Portugal o meu escritório", acrescentou.A liderança de Francisco Rodrigues dos Santos tem sido muito contestada. Esta sexta-feira, o líder da bancada parlamentar do CDS, Telmo Correia sugeriu que a direção do partido não conhecia as leis de substituição dos deputados. Também Nuno Melo criticou a análise feita pelo líder do CDS aos resultados das autárquicas e vai comunicar nos próximos dias se se candidata a presidente do partido.