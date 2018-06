Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empréstimos podem travar debandada de câmaras

Banco público arrisca perder 14 milhões de depósitos relativos a apenas três municípios.

Por Diana Ramos | 01:30

A CGD está sob pressão dos municípios, que ameaçam retirar depósitos se o banco avançar com o encerramento de balcões nos respetivos concelhos. Só em três municípios – Viseu, Pombal e Castelo Branco – a Caixa arrisca perder quase 14 milhões de euros. E o número só não aumenta porque muitas autarquias estão ‘amarradas’ por financiamentos bancários, apurou o CM.



O autarca de Pombal deu o pontapé de saída, ao contestar o encerramento do balcão do Louriçal: "Se temos uma relação apenas comercial e o banco do Estado dispõe sem consideração por aquilo que são as pessoas, vamos deixar de trabalhar com a CGD", afirmou Diogo Mateus.



Segundo o relatório e contas do município, no final de 2017 os saldos da Câmara no banco totalizavam 5,8 milhões de euros.



Viseu seguiu o mesmo caminho, por causa de Abraveses. "Independentemente das boas relações institucionais", será posto fim a "todo o relacionamento comercial com o banco, transferindo todas as operações para outras entidades bancárias".



No final de 2017, os depósitos totalizavam 5,6 milhões. Esta terça-feira, Castelo Branco tomou idêntica iniciativa, devido ao fecho do balcão de São Vicente da Beira.



"A solução pode passar por procurar outras alternativas de outros bancos." A câmara tinha, no final de 2017, 2,3 milhões na CGD em depósitos.



Estarreja contesta o fecho da agência de Avanca, ameaçando fechar as contas. Ao CM revelou que "90% do movimento bancário da autarquia é via CGD", escusando-se a dar valores.



PORMENORES

Viana do Castelo

O autarca de Viana do Castelo garantiu a nove freguesias que "tudo irá fazer" para impedir o fecho do balcão de Darque.



Carregado

A União de Freguesias do Carregado e Cadafais, no concelho de Alenquer, enviou uma carta à gestão da CGD a contestar o fecho do balcão na vila.



Odemira

O BE contesta o fecho da agência da CGD em Colos, Odemira (Beja), considerando que será "mais um golpe" para as freguesias do interior do concelho.