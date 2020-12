“É estranho que os factos tenham sido conhecidos em 2014 e só agora surja a acusação. Haverá razões para isso acontecer.” A reação é de Álvaro Almeida, vereador do PSD na Câmara do Porto, e surge depois de Rui Moreira ter sido acusado pelo Ministério Público (MP) de prevaricação no caso Selminho.





CM, a vereadora da CDU na autarquia, Ilda Figueiredo, disse não conhecer o despacho e esperar pela reunião do executivo, de amanhã, para mais esclarecimentos. “Só conheço o que se passou há anos atrás.



CM contactou ainda Manuel Pizarro, vereador do PS, mas não foi possível obter uma reação.



De acordo com a acusação, o autarca “violou os deveres da legalidade, de prossecução do interesse público e de imparcialidade, em decisões que tomou na gestão de conflitos” entre o município e a imobiliária da família. Ao, a vereadora da CDU na autarquia, Ilda Figueiredo, disse não conhecer o despacho e esperar pela reunião do executivo, de amanhã, para mais esclarecimentos. “Só conheço o que se passou há anos atrás.contactou ainda Manuel Pizarro, vereador do PS, mas não foi possível obter uma reação.