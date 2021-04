"Estamos todos em choque": António Costa reage a morte de Jorge Coelho e lembra "cidadão dedicado ao País"

ex-dirigente socialista e antigo ministro que morreu esta quarta-feira, aos 66 anos.





"Foi um momento muito difícil. Foi um amigo de todos nós. Naqueles anos duros de oposição da década de 90, foi uma força da natureza que ajudou a reerguer o Partido Socialista. Foi uma espécie de braço direito do engenheiro António Guterres, serviu no Governo de forma exemplar. Mas, depois disso, mesmo tendo-se afastado, tinha uma relação única com todos os socialistas."



"É um momento muito doloroso. Ao Jorge, só lhe quero deixar um grande abraço", terminou António Costa.















O primeiro-ministro português, António Costa, já reagiu à morte de Jorge Coelho. "Estamos todos naturalmente em choque com o falecimento surpreendente de Jorge Coelho", começou por dizer António Costa, num discurso visivelmente emocionado, dirigindo-se aos familiares do"Os portugueses recordarão Jorge Coelho como um cidadão dedicado ao seu País, que serviu com grande dignidade o Governo da República, que deixou há 20 anos num momento trágico em que decidiu pessoalmente a responsabilidade política por uma tragédia imensa. Continuou a servir o seu País", continuou o primeiro-ministro."Mas para todos nós, socialistas, é um momento particularmente doloroso porque Jorge Coelho não era só um camarada, era um amigo de todos nós e de todas as gerações do Partido Socialista. Poucos foram aqueles que conseguiram exprimir tão bem a alma dos socialistas. Dar a energia, a força, a capacidade de ação nos momentos que vivemos, mas também dar uma palavra de serenidade, de bom-senso, nos momentos de maior exaltação. Jorge Coelho foi sempre um fator de unidade entre todos nós, naqueles momentos em que as divisões nos atravessaram e todos nós o recordaremos como aquele que sempre soube interpretar aquele que era o sentimento do cidadão comum e dar expressão do povo socialista. É um amigo, camarada que todos perdemos e que iremos seguramente chorar, cada um por si e um luto sentido".