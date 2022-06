PSD e Chega a favor da demissão de Pedro Nuno Santos

sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa, e que diz respeito à construção dos novos aeroportos no Montijo e Alcochete, surgiram várias reações à eventual demissão de Pedro Nuno Santos.



Após 'estalar o verniz' entre António Costa e Pedro Nuno Santos, com o primeiro-ministro a desautorizar o ministro das Infraestruturas e da habitação, revogando o despacho publicado na quarta-feiraPresidente do PSD, Rui Rio, reagiu em Assembleia da República à desautorização de António Costa ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos nesta quinta-feira."O ministro não tem condições para estar no governo. Se o ministro continuar em funções então o governo está perante uma confusão", afirma convicto Rui Rio.Caso o ministro das Infraestruturas não seja demitido, o presidente do PSD acrescenta que será "manifestamente uma derrota para o governo", referindo que esta era uma situação previsível pois "é um ministro que já vinha de trás... sendo uma coisa que não ia correr bem".O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, manifestou também a sua opinião sobre esta situação. "Da nossa parte o ministro não tem condições para continuar"."Diz uma coisa, depois diz outra coisa... Vamos ver o que fará e ao final da tarefa já teremos uma reação mais consistente", concluiu, recordando que Costa "segurou" vários ministros do seu executivo envolvidos em polémicas, exemplificando com Eduardo Cabrita, Constança Urbano de Sousa ou, mais recentemento, com Marta Temido, a quem o Chega aponta as responsabilidades pelo caos na Saúde.Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, disse que "é com alguma preocupção" que o partido olha para a questão."É evidente que a confiança que António Costa tem de Pedro Nuno Santos só ele pode responder", disse Sousa Real, que considera que a polémica "não deixa de ser uma grande trapalhada" e "não inspira confiança para o Governo".A responsável do PAN aponta ainda dedo a Costa, dizendo que "se o primeiro-ministro quer um consenso nao deve ouvir apenas o PSD", pedindo que Costa deve prestar esclarecimentos ao País.Em atualização