Costa anuncia este sábado cabeça de lista do PS e dá-lhe o palco para encerrar a convenção

Ao que tudo indica será ao ministro Pedro Marques a quem caberá encerrar a iniciativa.

Por Lusa | 15.02.19

O secretário-geral do PS apresenta formalmente, sábado, em Gaia, durante a Convenção Europeia deste partido, o cabeça de lista socialista às eleições europeias, que, tudo indica, será o ministro Pedro Marques, a quem caberá encerrar a iniciativa.

A esperada saída de Pedro Marques do cargo de ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para integrar a lista de candidatos do PS ao Parlamento Europeu, força o primeiro-ministro, António Costa, a operar uma remodelação no seu executivo, que deverá concretizar-se já na segunda-feira e cuja extensão exata é ainda desconhecida.

Na última reunião da Comissão Política do PS, na semana passada, António Costa recebeu o mandato para anunciar este sábado o nome do "número um" socialista às eleições europeias, aguardando-se que o faça na sessão de encerramento da convenção, passando-lhe em seguida a palavra.