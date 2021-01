Eutanásia fora das Presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa está livre de decidir sobre a eutanásia durante a campanha para as Presidenciais. O texto do grupo de trabalho criado sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi ontem aprovado, mas os prazos até à sua votação final global afastam a hipótese de o Presidente da República em funções decidir antes de dia 24, dia das eleições .









Terminadas as votações na especialidade, o diploma vai à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na próxima quarta-feira, para ser ratificado, e poderá ser levado a plenário na sexta-feira, dia 15. Segue-se um período obrigatório de três dias para eventuais reclamações. Face a este calendário, vislumbra-se difícil que o diploma chegue a Belém antes das Presidenciais. E mesmo que chegue, Marcelo, católico assumido, não terá de decidir antes das eleições sobre o pedido de fiscalização do decreto, dado que tem oito dias para o remeter para o Tribunal Constitucional.

No âmbito do grupo de trabalho, para o fim ficou aquela que é a norma mais importante, na qual se define em que moldes a morte assistida deixa de ser punida. “Considera-se eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva, de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde”, diz a redação final.



Lei limitada a cidadãos nacionais

O texto conjunto que esta quarta-feira foi aprovado sofreu alterações pontuais. A discussão em torno de um dos artigos centrais da lei, que define a “eutanásia não punível”, foi um dos últimos a ficar fechado no grupo de trabalho, sendo que só agora ficou inscrita também no diploma a regra que só podem pedir a eutanásia cidadãos nacionais ou legalmente residentes em território nacional. A redação final foi aprovada indiciariamente pelo PS, Bloco de Esquerda e PAN. Recebeu os votos contra do CDS e a abstenção do PSD. O PCP decidiu não participar no grupo de trabalho.