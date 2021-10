Ex-deputada Inês Teotónio Pereira e antigo dirigente João Maria Condeixa abandonam CDS-PP

A antiga deputada do CDS-PP Inês Teotónio Pereira e o ex-dirigente nacional centrista João Maria Condeixa anunciaram este sábado a sua desfiliação do partido, argumentando já não reconhecerem a formação política em que acreditaram e se filiaram há décadas.

O anúncio de Inês Teotónio Pereira e João Maria Condeixa acontece horas depois de Adolfo Mesquita Nunes ter divulgado a sua desfiliação do CDS-PP e após o Conselho Nacional do partido ter aprovado o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego.

"Todos aqueles que votaram nesta direção deviam hoje pedir desculpa aos militantes do CDS e aos seus apoiantes pela humilhação a que sujeitaram o partido. Pelo menos aqueles que têm um mínimo de decência. O CDS não é o mesmo partido que sempre foi - está mais perto do PCTP-MRPP - e eu não pertenço ali. Por isso, e ao fim de décadas de militância, desfilio-me hoje com enorme tristeza", justificou Inês Teotónio Pereira, numa publicação na rede social Facebook.