Ex-líder da distrital de Évora nomeado secretário-geral adjunto do Chega

O ex-presidente da distrital de Évora do Chega, Carlos Magno Magalhães, que se demitiu daquele cargo na semana passada, vai ser secretário-geral adjunto do partido, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o partido indica que "o presidente da Direção Nacional do partido Chega, André Ventura, acaba de nomear Carlos Magno Magalhães, militante n.º 41, como secretário-geral adjunto".

E refere que este dirigente "encontra-se entre os mais antigos militantes do partido, pertencendo ao mesmo desde o momento da sua fundação".

Citado no comunicado, Carlos Magno Magalhães afirma que "é com muita honra e enorme sentido de responsabilidade" que assume as novas funções.

O cargo de secretário-geral do Chega é ocupado pelos deputados Rui Paulo Sousa e Pedro Pinto.

Em declarações à agência Lusa na segunda-feira, Carlos Magno Magalhães anunciou que se demitiu de presidente da distrital de Évora do Chega por considerar que o seu trabalho "está feito" e para permitir a entrada de "sangue novo" na estrutura partidária.

Na altura, o dirigente indicou que o pedido de demissão de presidente da Comissão Política Distrital de Évora, já aceite pelo líder do partido, André Ventura, foi apresentado na semana passada.

"Penso que o meu trabalho está feito. Tem que entrar sangue novo e alguém com mais motivação para levar isto para a frente", afirmou, sublinhando que se mantém "a 100% com o partido e com André Ventura".

Insistindo que é necessário "revitalizar" a Distrital de Évora do Chega, Carlos Magno Magalhães mostrou-se contra os líderes destas estruturas partidárias se manterem nos cargos "por muito tempo".

Carlos Magno Magalhães, que é presidente da Distrital de Évora do Chega desde fevereiro de 2020, é também conselheiro nacional, cargo que vai manter, além de membro da equipa de fundadores do partido.

Foi o cabeça de lista do Chega nas eleições legislativas de 2019 pelo distrito e candidato à Câmara de Évora nas autárquicas de 2021.