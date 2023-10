Esta quarta-feira, o

balanço da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas subiu para mais de 1200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza.

A fachada da Assembleia da República está esta quarta-feira, entre as 19h30 e a meia noite, iluminada com as cores da bandeira de Israel.A decisão, que mereceu esta quarta-feira o acordo do PS, PSD, Chega e IL , surgiu "como manifestação de solidariedade do Parlamento português com o povo israelita, vítima do ataque terrorista do Hamas e da Jihad Islâmica".