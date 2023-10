Netas descobrem que avó foi morta pelo Hamas depois de terrorista publicar vídeo no Facebook da idosa

Uma idosa residente em Nir Oz, kibutz perto da Faixa de Gaza, foi morta em casa pelo grupo Hamas. A família soube da notícia através de um vídeo publicado por um militante do Hamas na conta de Facebook da mulher."O terrorista invadiu a casa, matou-a, pegou no telemóvel, filmou o horror e publicou no Facebook dela. Foi assim que descobrimos", revelou uma das netas, Mor Bayder, numa publicação do Facebook onde confirma a morte da avó.De acordo com o New York Post, o militante também tirou fotografias ao corpo da idosa massacrado e publicou.Após o primeiro ataque do Hamas, a 7 de outubro, Adi Bayder ligou à avó para saber se estava tudo bem. "Disse-nos que estava bem e que não tinha recebido nenhuma instrução" [sobre o que fazer após o ataque], revelou a jovem na publicação que fez no Facebook em homenagem à avó Adi revelou também, na mesma publicação, que tentou contactar a avó pela segunda vez mas que esta já não atendeu: "Já estou habituada a que a minha avó me atenda logo. Liguei-lhe milhões de vezes e ela não o fez. Aí, soube logo".Outra neta, Mor Bayder, publicou algumas fotografias com a mulher nas redes sociais, revelando que a avó era o pilar da família.O balanço da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas desde sábado subiu para mais de 1200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza, segundo dados atualizados esta quarta-feira pelas duas partes.