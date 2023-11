Falha técnica durante Conselho de Estado impede conselheiros de votar e força empate

O Conselho de Estado terminou, esta quinta-feira, com uma votação sobre as opções em cima da mesa. A dissolução e a formação de um novo Governo do PS sem eleições eram as duas hipóteses. A votação ficou 8-8.Dois conselheiros que se preparavam para entrar por vídeochamada, a partir do estrangeiro, não conseguiram participar na reunião nem na votação porque à última hora o sistema avariou.Trata-se de António Damásio, cientista português radicado nos EUA, escolha pessoal de Marcelo, e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.Ambos votariam, muito provavelmente, pela dissolução, o que faria esta hipótese vencer por 10-8, mas a avaria técnica colocou-os fora de jogo, forçando um empate.No final da reunião, o chefe do Estado comunicou aos conselheiros que iria marcar eleições antecipadas.