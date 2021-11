"O parentesco é curricular na política nacional. No Parlamento, faz-se sentir de tal forma que poderiam transformar S. Bento num salão de festas de família”, diz com ironia Paulo Morais, fundador da Associação da Integridade e Transparência sobre as ‘dinastias’ da Assembleia da República. Os exemplos são vários e apontados pelo ex-candidato a Presidente da República: “Quando os deputados Ana Catarina Mendes, Sónia Fertuzinhos ou Ana Paula Vitorino votam propostas apresentadas pelo Governo, estão a aprovar documentos elaborados nas suas próprias casas.