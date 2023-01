Medina diz que "desempenho de Alexandra Reis na TAP era positivo" e que por isso é que foi indicada para a NAV

O deputado do PSD, Hugo Carneiro, questionou o ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre a indemnização de Alexandra Reis aquando da saída da direação da TAP.Os sociais-democratas começaram por questionar se o ministro das Finanças já conhecia Alexandra Reis anteriormente, ao que Fernando Medina afirmou que "conhecia o desempenho e o currículo amplamente positivo de Alexandra Reis", mas que "não a conhecia pessoalmente". Medina garante que só esteve com Alexandra Reis uma vez, enquanto era presidente da Câmara de Lisboa.Hugo Carneiro afirmou que "o ministro estava a fugir ao parlamento" e pede para que "não responda a perguntas que foram feitas no espaço público e que os deputados ainda não tiveram oportunidade de fazer". "É indecoroso gastar o seu tempo sem responder às perguntas que lhe são questionadas", disse o deputado do PSD para Fernando Medina.O ministro das Finanças garante que vai "responder a todas as questões que forem colocadas". O PSD acusou o ministro de "estar a usar tempo para intervenção em vez de responder às perguntas".Fernando Medina quando questionado sobre a idemnização respondeu que "o antecessor não tinha informação" e que assumiu o cargo depois disso. "Desempenho de Alexandra Reis na TAP era positivo" e por isso é que foi " indicada pelo ministério das Infraestruturas para cargo na NAV", acrescentou.Hugo Carneiro acusou Fernando Medina de "negligência pública" e "leviedade grosseira" na gestão pública.