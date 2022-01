Rui Moreira agradeceu o apoio dos portuenses e de todos os apoiantes, depois de ter sido absolvido no caso Selminho. O presidente da Câmara do Porto considera que "as acusações não tinham qualquer fundamento"."Foi reparada a minha honra e desfeita qualquer dúvida que pudesse existir", disse Rui Moreira em declarações na Câmara Municipal do Porto.Moreira falou ainda do sofrimento que o caso provocou na sua família e amigos, garantindo que só aguentou porque teve "sempe o apoio dos portueneses".