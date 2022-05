As Forças Armadas perderam cerca de 8900 efetivos nos últimos 10 anos. Segundo um levantamento efetuado pela Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), entre 2011 e 2019, as Forças Armadas perderam, em média, mil efetivos por ano. Para a AOFA, perante esta situação, “torna-se indispensável, como exigência nacional, a revisão do sistema remuneratório”, entre outras medidas.









Ver comentários