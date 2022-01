Chicão diz que CDS não se revê em qualquer medida do Chega e abre porta a coligação com a IL

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, falou esta terça-feira em entrevista exclusiva àe mencionou que o PSD "virou à esquerda" e que a coligação com o Partido Social Democrata era algo que se esperava mas não aconteceu, ao contrário do que aconteceu nas lelislativas.Francisco Rodrigues dos Santos revelou que o partido CHEGA é uma "linha vermelha" e que o CDS não se revê em nenhuma das propostas do partido liderado por André Ventura.O representante do CDS disse também que a Iniciativa Liberal é "igual" ao Bloco de Esquerda em matéria de valores, mas "parecidos" com o CDS em termos económicos. Se a Iniciativa Liberal aceitar algumas cedências como a revogação da eutanásia, o CDS poderá estar "disposto a uma coligação".Francisco Rodrigues dos Santos diz que procura a descida do IRS e da carga fiscal aplicada aos combustiveis. Mencionou ainda que gostaria de descer o IRC em 15%.O presidente do CDS diz que acredita no crescimento do partido nestas eleições e que era uma derrota perder deputados na Assembleia.