Os gabinetes dos 70 membros do Governo dão emprego a 1259 pessoas, o número mais elevado desde 2011. Os gabinetes dos ministros e secretários de Estado têm, segundo a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), mais 36 pessoas do que aquelas que aí trabalhavam no final de março de 2020. A despesa total prevista com os gabinetes governamentais ultrapassa os 73,4 milhões de euros, em 2021, segundo ...