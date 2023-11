Galamba e Cordeiro na porta de saída

Não é só João Galamba que está na porta de saída do Governo demissionário. Também Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, pode sair do Governo antes de março do próximo ano. Ambos são referidos como suspeitos no despacho de indiciação do Ministério Público, mas apenas o primeiro é, para já, arguido. Duarte Cordeiro, que também esteve em almoços e jantares grátis, pagos pela Start Campus, é referido várias vezes por Galamba como alguém que vai pressionar os quadros do Ambiente para que não haja entraves.









